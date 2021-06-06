Американцы разгромили Германию и завоевали бронзу чемпионата мира

Сборная США завоевала бронзовые медали в 9-й раз в своей истории. Предыдущий раз американцы поднимались на пьедестал почета в 2018 году. Определяющим для судьбы наград стал второй период, когда сборная Германии пропустила 4 безответных шайбы.

США – Германия – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

6 июня, 15.15, «Арена-Рига»

1:0 – 5 Воланин ()

2:0 – 26 Гарланд (Робертсон, Воланин)

3:0 – 28 Друри (Хмелевски)

4:0 – 31 Робертсон (Гарланд, Томпсон)

5:0 – 32 Мур (Гарланд, Томпсон)

5:1 – 49 Биттнер (Плахта, Кагун)

6:1 – 49 Донато (Кленденинг, Томпсон)



Сборная США заняла первое место в своей группе, в четвертьфинале преодолела сопротивление команды Словакии (6:1), однако в упорном полуфинале уступили Канаде (2:4), пропустив последний гол уже в пустые ворота.

Сборная Германии стала одним из открытий чемпионата. Несмотря на то, что Бундесмайншафт не так давно играла в финале Олимпиады, никто всерьез не оценивал ее шансы на медали чемпионата мира. Однако американцы не только вышли из группы с третьего места, но и обыграли команду Швейцарии по буллитам на стадии четвертьфинала.

Команды уже встречались на стадии группового этапа в Риге. Тогда победу одержали американцы со счетом 2:0.

За последние 10 лет сборная США трижды брала бронзовые медали на чемпионатах мира — в 2013, 2015 и 2018 годах.

Германия выходом в плей-офф не ограничилась, а преподнесла сенсацию, когда в четвертьфинале отыгралась с 0:2 против швейцарцев (сравняла счет за 44 секунды до конца основного времени) и точнее исполнила буллиты. В полуфинале против финнов сборная Германии вновь уступала 0:2, отыграла один гол и снова была близка к спасению: в концовке она упустила пару выгоднейших моментов.

Сборная ФРГ/Германии за свою историю по два раза выигрывала серебро и бронзу ЧМ, но основные успехи пришлись на начало прошлого века. В последний раз немцы оказывались среди призеров в 1953 году (как ФРГ).