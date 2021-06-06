Ночью на шоссе перевернулся BMW: пострадали три человека

На 7-м километре шоссе Пуурмани-Эсса-Тырве автомобиль BMW 525D после поворота на прямом участке дороги потерял управление и вылетел с дороги налево в кювет, где перевернулся через крышу.

Находившихся в автомобиле 29-летнего и 26-летнего мужчин доставили в Клинику Тартуского университета, 23-летнему мужчине оказали помощь на месте происшествия.

Кто был водителем машины, выясняется.

Вечером и ночью произошло еще два ДТП, в которых автомобили съехали с дороги.

В 20:51 в Вырумаа в деревне Праакмани, на 21-м километре шоссе Вилусте-Линдора управлявшая автомобилем Toyota Land Cruiser 18-летняя женщина на крутом повороте направо потеряла контроль над машиной и отклонилась с дороги налево в кювет. Находившегося в машине 53-летнего мужчину доставили в Южно-Эстонскую больницу.

В 00:30 в Пярнумаа в волости Тори, на 15,2-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру двигавшийся на большой скорости автомобиль AUDI A4, которым управлял 36-летний мужчина, на прямом участке дороги ушел в боковое скольжение, отклонился с дороги налево от направления движения и врезался задней частью машины в насыпь второстепенной дороги. После столкновения машина взлетела в воздух и завертелась в поле. Водителя доставили в Пярнускую больницу.