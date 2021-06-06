Трамп захотел выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за коронавирус

Соединенным Штатам и другим странам необходимо требовать репарации от Китая в размере $10 трлн за появление коронавируса. Об этом бывший президент США Дональд Трамп сообщил в ходе выступления на ежегодном съезде Республиканской партии штата Северная Каролина, трансляцию вел телеканал Fox.

”Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая [за коронавирус]. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить”, — сказал он и призвал страны мира ”представить КНР счет на $10 трлн как минимум”.

Он также в очередной раз назвал коронавирус ”китайским вирусом” и сообщил, что из-за его распространения только американская экономика понесла убытки в размере $16 трлн. По его словам, если заставить КНР платить репарации, Китай прекратит милитаризацию, а американские компании начнут возвращаться в США.

Ранее власти США неоднократно заявляли о лабораторном происхождении COVID-19. В частности, в создании вируса китайских ученых обвинял бывший президент страны Дональд Трамп: он заявлял о наличии данных, которые позволяют ему с уверенностью говорить об этом.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяна, ”нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории”, о чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также ”многократно заявляла”. Согласно официальной позиции ВОЗ, основной версией происхождения инфекции является передача от животных.

В мае WSJ со ссылкой на секретный отчет американской разведки писала, что как минимум трое китайских ученых из вирусологической лоборатории Уханя в ноябре 2019 года заболели и были вынуждены обратиться к врачам. У них были признаки болезни, схожие как с COVID-19, так и с сезонными формами ОРВИ. Собеседники газеты выражали сомнение, что болезнь трех сотрудников лаборатории, где занимаются изучением коронавирусов, до начала пандемии никак не связана с вирусом SARS-CoV-2.