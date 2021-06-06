ФОТО | Пьяные британские солдаты шумели в поезде. Пришлось вмешаться полиции

5 июня около 13 часов в Центр тревоги поступила информация, что в шедшем из Таллинна в Валка пассажирском поезде семь пьяных британских солдат нарушали общественный порядок, мешая своим поведением и другим пассажирам.

На сообщение отреагировали полицейские Йыгева, которые для обеспечения безопасной поездки других пассажиров сняли мужчин с поезда в Йыгева и передали подразделению союзников.

В пресс-службе Сил обороны сказали, что детали инцидента выясняются и это в сотрудничестве с войсками союзников. Какие последствия будут у такого инцидента, не сказали.

"Когда инциденты касаются солдат подразделения союзников, то решение о дальнейших действиях принимают прежде всего союзники", — сказал начальник пресс-службы Сил обороны капитан Таави Каротамм.