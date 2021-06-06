За сутки в Эстонии выявлен 51 случай заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 13 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 11 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 10, в Пярнумаа — пять, в Тартумаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре, в Рапламаа и Вырумаа — по три, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по два, в Пылвамаа и Валгамаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 115,0 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,8%.

За сутки в больницах открыли три новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 97 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 74 человека (76,3%). За сутки умер один зараженный коронавирусом пациент — 77-летняя женщина.

За сутки ввели 5 206 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 499 104 людям, курс вакцинации завершен у 293 996 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,4%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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