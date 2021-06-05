05.06.2021, 21:53
ВИДЕО | В Таллинне девушка на электросамокате наехала на женщину с детской коляской(10)
Читатель Delfi прислал видео, на котором видно, как на пешеходном переходе на Тартуском шоссе в Таллинне девушка на электросамокате въехала в детскую коляску. По счастливой случайности ребенка в этот момент в коляске не оказалось.
Полиция напоминает всем любителям электросамокатов, что при нахождении рядом с прохожими управляющий подобным транспортным средством должен двигаться со скоростью, которая не будет сильно отличаться от скорости пешехода. Даже при переходе через дорогу необходимо снизить скорость и пересекать проезжую часть со скоростью пешехода.
Согласно действующему закону, на электросамокатах разрешается ездить до 25 километров в час, но при появлении рядом пешеходов нужно снизить скорость до того минимума, который не создаст угрозы здоровью или безопасности людей.
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