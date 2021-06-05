Беларусь может отказаться от западных товаров

”Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий”, — сказал глава правительства.

По его словам, Беларусь готова переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние десятилетия ”семимильными шагами движутся вперед”.

”По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются”, — сказал Головченко.

Как указал премьер, в Минске знают, кем заменить поставщиков, готовы переориентироваться. Глава кабмина отметил, что разрыв технологий в настоящее время минимальный.

Головченко также подчеркнул, что белорусская сторона готова к тому, чтобы использовать специальные защитные меры в отношении рынка республики. Речь идет не только об инвестиционном импорте в Беларусь, а также о завозе из-за рубежа товаров народного потребления. ”У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов”, — подытожил премьер.

Ранее Головченко заявил, что Минск подготовил комплекс ответных мер в ответ на санкции Евросоюза.