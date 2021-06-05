Порядка ста человек стали жертвами атаки боевиков в Западной Африке

Вылазка боевиков произошла накануне вечером, их целью стала деревня в провинции Яга. Агентство AP указывает, что речь идет о наиболее масштабном по числу жертв нападении в Буркина-Фасо за последние пять лет.

В правительстве полагают, что атаку организовали джихадисты. В стране на 72 часа объявлен траур.

Отмечается, что, хотя в регионе Сахель, проходящем в том числе через Буркина-Фасо, присутствует более 5 тыс. военных Франции, джихадисты здесь действуют все активнее. При этом более 1 млн жителей Буркина-Фасо пришлось покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами.