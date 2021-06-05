Стрельба в центре Таллинна: задержан 23-летний мужчина

”На месте происшествия в качестве подозреваемого был задержан 23-летний мужчина”, — сказал Саарнийт. ”В его квартире подозреваемого был также обнаружен предмет, похожий на оружие, который был для выяснения обстоятельств доставлен в отделение полиции вместе с подозреваемым.