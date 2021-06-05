Индия снимает ограничения и готовится к третьей волне Covid-19

В понедельник, 7 июня, в Дели снова откроются рынки, магазины и супермаркеты, которые пока будут работать через день — по очереди. Магазины, где продаются товары первой необходимости, а также аптеки будут работать ежедневно, пишет BBC.

Также работодателям разрешили вернуть сотрудников в офисы, однако только при условии, что из офиса будут работать не более 50% от всего штата. Работу возобновит и столичное метро, число пассажиров в котором пока не должно превышать 50% от обычного числа.

Неделей ранее была возобновлена работа заводов, фабрик, строительных компаний.

"Они работают уже неделю, но ситуация с Covid-19 — под контролем, число новых заражений за последние 24 часа — меньше 500", — подчеркнул глава администрации Дели Арвид Кеджривал. Он отметил, что сейчас, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, очень важно дать экономике восстановиться.

Эпидемиологическая ситуация улучшается практически на территории всей Индии. Число заражений сократилось до 120 тысяч в день, тогда как на пике второй волны этот показатель превышал 400 тысяч. Число смертей за последние 24 часа составило 3380.

Один из самых экономически сильных штатов Индии — Махараштра — также объявил о планах постепенной отмены ограничений.

Власти штата обнародовали план постепенного выхода из локдауна, который предполагает пять этапов отмены ограничений. Переход к каждому новому этапу будет определяться двумя основными показателями — числом новых заражений и наличием свободных мест в больницах.

Пятый уровень снятия ограничений — начальный. Он будет действовать в тех районах, где заболеваемость еще выше 20%, и предполагает минимальное снятие ограничений. Первый уровень предполагает отмену практически всех ограничений. К нему смогут перейти те районы, где заболеваемость не превышает 5%, а в больницах свободны как минимум 75% мест.

В каждом из 36 районов штата будет действовать определенный этап снятия ограничений — в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.