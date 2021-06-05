Ответ министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс на критику Рейнсалу: Я считаю, что мы сделали все, что могли

На данный момент Лийметс не может сказать, что Министерство иностранных дел могло бы сделать больше в разрешении проблемы свободного передвижения через финскую границу.

Однако, что касается вакцинации, то Министерство иностранных дел поставило цель запустить прежде всего систему цифровых сертификатов. Во-первых, для решения более срочного вопроса — открытия трудовой миграции. Во-вторых, для достижения долгосрочной цели — путешествий без ограничений. В начале мая Лийметс пыталась договориться о создании регионального пузыря между Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой, где можно было бы внедрить цифровые сертификаты раньше других стран и в более широком масштабе. Однако этого не произошло. Кроме того, по словам Лийметс, над решением проблемы трудовой миграции работал как посол Эстонии в Хельсинки, так и представители нашей страны в Брюсселе.

Министерство иностранных дел также сотрудничало с Tallink, который стал предлагать пассажирам пройти на борту экспресс-тесты на коронавирус. По словам Лийметс, последняя инициатива паромной компании — вакцинация на борту корабля — также не прошла без внимания чиновников МИДа Эстонии.

Я несколько раз разговаривала со своим финским коллегой, то же самое делал и премьер-министр", — сказала Лийметс. "Кроме того, свою деятельность продолжала рабочая группа эстонских и финских экспертов, цель которой заключалась в разработке мер доверия — точнее, как заверить финскую сторону в том, что прибывающие из Эстонии работники не являются носителями вируса, чтобы, если они пройдут тестирование, им было разрешено свободно пересекать границу".

Лийметс заявила, что с марта, когда уровень заражения резко вырос, больше внимания стали уделять внутренним проблемам Эстонии, но при этом переговоры с Финляндией не прекращались.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, что с января эстонская сторона постоянно вела переговоры с Финляндией об условиях, при которых можно было продолжить трудовую миграцию между двумя странами.

”Я считаю, что мы сделали всё, что могли”, — сказала министр иностранных дел. ”К сожалению, факт заключается в том, что Финляндия пошла по совершенно иному пути, заняла очень консервативный подход. Однако с эстонской стороны мы действительно придерживались прагматического подхода и всегда предлагали решения и методы, которые могли бы подействовать на Финляндию и поверить, что люди, прибывающие из Эстонии, не распространяют вирус".

Лийметс заявила, что, возможно, им не хватало ресурсов, с помощью которых можно было бы повлиять на внутреннюю политику Финляндии.

”Это взаимный диалог. Мы сами предложили решения, но их оказалось недостаточно для Финляндии - они решили, что, если уровень заболеваемости в странах высокий, то иностранцев пускать не будут. Тот аргумент, что тысячам эстонских семей пришлось выбирать между работой и семьей, к сожалению, учтен не был”, — признала министр.

Тот аргумент, что тысячам эстонских семей пришлось выбирать между работой и семьей, к сожалению, учтен не был. Эва-Мария Лийметс

Что касается аргумента Рейнсалу о том, что Финляндия сделала исключение для Швеции и Норвегии, Лийметс подчеркнула тот факт, что это относится к лишь нескольким норвежским регионам. По ее словам, исключение сделано для приграничных муниципалитетов, численность которых выросла за счет финских поселений — как, например, в Валга и Валка. ”Насколько мне известно, для Швеции это тоже одна из болевых точек, потому что трудовая миграция в полной мере не разрешена”, — сказала министр иностранных дел.

В случае возникновения налоговых опасений у проживающих в Финляндии жителей Эстонии Лийметс настоятельно рекомендует обратиться к государству. Однако министр иностранных дел не знает, какой именно департамент является ответственным в этом вопросе, так как проблема еще не рассматривалась в правительстве. По ее заверениям, министерству иностранных дел следует провести сбор информации среди проживающих в Финляндии эстоноземельцев, чтобы выяснить, сколько людей озабочены этой проблемой. ”Сложно комментировать, как на самом деле обстоят дела с этой проблемой, если нет четкой ясности в этом вопросе. Нам необходима информация от самих людей”, — добавила министр.

Лийметс подтвердила, что министерство постоянно работает над решением проблемы открытия границ для трудовой миграции.

”Мы, конечно, не сидим и не ждем наступления 1 июля, когда по всей Европе должен быть запущен цифровой сертификат, но мы надеемся, что решение будет найдено раньше”, — подтвердила министр иностранных дел. ”С эстонской стороны мы, конечно же, готовы поднять этот вопрос и в ЕС. Приятно видеть, что Комиссия ЕС разделяет озабоченность Эстонии в этом вопросе, поскольку они направили финской стороне письмо, в котором призвали придерживаться согласованного и скоординированного подхода в отношении трудовой миграции в ЕС”.