Полиция разыскивает одного из участников дорожно-транспортного происшествия в Пярну

В результате происшествия пострадала 62-летняя женщина, которую медики доставили в больницу.

Вторая велосипедистка не пострадала и покинула место происшествия до прибытия полицейского патруля.

Для выяснения более точных обстоятельств случившегося полиция просит всех, кто стал очевидцем этого дорожно-транспортного происшествия связаться с ними. По словам полицейских, они ждут, что вторая велосипедистка, скрывшаяся с места происшествия, сама обратится в полицию.

Информацию можно предоставить по телефону Пярнуской полиции происшествий 5099531 или прислать на э-майл toomas.viltok@politsei.ee.

Полицейский Пярнуской патрульной службы Тоомас Вильток напоминает, что если в ДТП пострадали люди, то об этом следует незамедлительно позвонить по телефону экстренной помощи.

"В случае ДТП многие люди теряют голову и действуют согласно интуиции. Но я советую запомнить одну и самую важную истину закона. Если в ДТП пострадали люди, необходимо сначала об этом сообщить в Центр тревоги и дальше действовать только в соответствии с полученными там инструкциями”, — подчеркнул он.