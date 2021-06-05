Владимир Зеленский предложил создать на Украине реестр олигархов. В Минюсте пообещали, что туда попадет бывший президент Петр Порошенко

Законопроект о создании реестра олигархов президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 2 июня. Вносить туда будут обладателей крупных состояний, которые занимаются политикой и имеют влияние на СМИ, сообщает Meduza.

Как заявил Малюська, Порошенко ”автоматически попадает в реестр”, так как он является председателем партии ”Европейская солидарность” и депутатом Рады. Министр юстиции также заявил, что ”точно попадет в реестр” бизнесмен Игорь Коломойский.

Законопроект Зеленского предполагает, что олигархам будет запрещено финансировать политические партии и участвовать в приватизации крупной госсобственности, а чиновникам нужно будет обязательно отчитываться о фактах своих контактов с ними.

Зеленский объяснял внесение законопроекта об олигархах необходимостью ”ликвидации олигархической системы” в стране. Предполагается, что документ будет временным, его действие ограничится десятью годами. Позднее на его основе планируется разработать антитрастовые нормы, закон о лоббизме и другие правовые акты, регулирующие крупный бизнес.