”Историческое соглашение”: cтраны G7 договорились о введении глобального цифрового налога

”После многолетних дискуссий министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку”, — отметил Сунак.

Это соглашение призвано прекратить длившуюся уже несколько десятилетий ”гонку” между странами, стремившимися привлечь как можно больше транснациональных гигантов низкими налоговыми ставками и льготами, пишет Reuters. Сделка может лечь в основу соглашения между странами G20, часть которых ранее поддержала идею введения единого глобального корпоративного налога.

Страны многие годы пытались найти способ получать больше денег от крупных транснациональных корпораций, таких как Google, Amazon и Facebook, которые нередко специально регистрируются в юрисдикциях с низкими налогами, отмечает агентство. Соглашение G7 — важный шаг к тому, чтобы такие компании платили больше налогов во всех странах, где они ведут бизнес.

С предложением установить единый минимальный корпоративный налог ранее, в апреле, выступила глава Минфина США Джанет Йеллен. Она отметила, что последние 30 лет страны снижают ставки корпоративного налога, стараясь таким образом привлечь мультинациональные корпорации. Однако, по ее словам, у правительств должны быть ”стабильные налоговые системы, которые приносят достаточный доход для инвестирования в основные общественные блага”.

Позднее американские власти представили новую модель налогообложения, которая затронула бы только самые крупные транснациональные компании. США направили предложение 135 странам, в том числе в Организацию экономического сотрудничества и развития. Как отмечала Financial Times, эта инициатива — часть сделки по минимальному глобальному корпоративному налогу.

Идея с введением единого минимального налога для бизнеса особенно актуальна для США из-за планов администрации Джо Байдена повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%, писал ранее Axios. Это может привести к масштабному переезду американских компаний в офшоры, отмечало издание.