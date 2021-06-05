Социал-демократы: в Эстонии права и свободы человека обеспечены лишь на словах

”Мы хотим другую Эстонию. Эстонию, где важен каждый, где в почете солидарность, уважение к своему народу и права человека. Где успех достигается путем сотрудничества. Где в каждом городе и в каждой волости можно получить хорошее образование и найти хорошую работу”, — отмечается в тексте заявления.

”Кризис ясно показал, что нам нужно изменить, чтобы стать более сильными и подготовленными к новым вызовам и испытаниям. Выборы в органы местных самоуправлений дают избирателям возможность решить, хотят ли они позитивных изменений”, — подчеркивают социал-демократы.

В заявлении также отмечается необходимость не на словах, а на деле обеспечить защиту прав и свобод каждого человека.

”В Эстонии должны быть обеспечены равные возможности для всех независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации и особых потребностей. Кризис лишь усилил расслоение и неравенство в обществе. Мы — однозначно против этого”, — говорится в политическом заявлении.

Цель социал-демократов — Эстония, которая развивается по пути Северных стран и придерживается их ценностей.