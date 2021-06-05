ВИДЕО: Финляндия в финале! Ее снова ждет битва с Канадой

Германия перебросала соперника по броскам (28-17), но исполнительское мастерство игроков финской команды оказалось выше. В конце матча немцы, заменив вратаря шестым полевым игроком, устроили яростный штурм, однако перевести игру в овертайм они не смогли.

Финляндия и Канада второй раз подряд сыграют в финале

Предстоящий финал Финляндия - Канада станет точным повторением финального поединка предыдущего чемпионата мира 2019 года.

Тогда волевую победу в Братиславе одержали финские хоккеисты со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Интересно, что канадцы имели двукратный перевес по броскам (44-22), причем в третьем периоде их преимущество было колоссальным (21-3), но они пропустили в последнем отрезке матча две шайбы.

Финляндия является 3-кратным чемпионом мира, Канада 26 раз выигрывала золото (последний раз в 2016 году в Москве).

Германия мечтает о медалях

В матче за третье место будут выяснять отношения США и Германия. Американцы 8 раз становились бронзовыми призерами - последний раз это произошло в 2018 году. Германия 2 раза держала в руках бронзу - последний такой успех датирован 1934 годом.

Поскольку золото и серебро чемпионата мира достались тогда в Италии заокеанским командам, то Германия завоевала в Милане еще и золотые медали чемпионата Европы. После 1991 года Международная федерация хоккея упразднила чемпионат Европы.

Решающие матчи чемпионата мира состоятся в Риге 6 июня. Поединок за бронзу Германия - США начнется в 15:15. Финал, в котором Финляндия сразится с Канадой, стартует в 20:15.