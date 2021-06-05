05.06.2021, 20:30
ВИДЕО: Финляндия в финале чемпионата мира! Ее снова ждет битва с Канадой(12)
Zuma Press/Scanpix
Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Финляндии. В полуфинале финские хоккеисты сломали в Риге сопротивление сборной Германии - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
Германия перебросала соперника по броскам (28-17), но исполнительское мастерство игроков финской команды оказалось выше. В конце матча немцы, заменив вратаря шестым полевым игроком, устроили яростный штурм, однако перевести игру в овертайм они не смогли.
Предстоящий финал Финляндия - Канада станет точным повторением финального поединка предыдущего чемпионата мира 2019 года. Тогда победу в Братиславе одержали финские хоккеисты со счетом 3:1. В матче за третье место будут выяснять отношения США и Германия.
Поединок за бронзовые медали и финальный матч чемпионата мира состоятся 6 июня.