ВИДЕО: Финляндия в финале чемпионата мира! Ее снова ждет битва с Канадой

Германия перебросала соперника по броскам (28-17), но исполнительское мастерство игроков финской команды оказалось выше. В конце матча немцы, заменив вратаря шестым полевым игроком, устроили яростный штурм, однако перевести игру в овертайм они не смогли.

Предстоящий финал Финляндия - Канада станет точным повторением финального поединка предыдущего чемпионата мира 2019 года. Тогда победу в Братиславе одержали финские хоккеисты со счетом 3:1. В матче за третье место будут выяснять отношения США и Германия.

Поединок за бронзовые медали и финальный матч чемпионата мира состоятся 6 июня.