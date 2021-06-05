05.06.2021, 17:35
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Финляндия выйти в финал чемпионата мира?
Zuma Press/Scanpix
Второй финалист чемпионата мира по хоккею определится в поединке сборных Финляндии и Германии (начало в 18:15).
На предварительном этапе соперники уже встречались между собой в Риге. Тогда действующий чемпион мира Финляндия победила со счетом 2:1, но на двух предыдущих чемпионатах мира сильнее была Германия (2018 - 3:2 ОТ, 2019 - 4:2).
Финляндия трижды выигрывала чемпионат мира (1995, 2011, 2019). Германия дважды брала на чемпионатах мира серебро (1930, 1953).