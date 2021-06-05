СЕГОДНЯ: Сумеет ли Финляндия выйти в финал чемпионата мира?

На предварительном этапе соперники уже встречались между собой в Риге. Тогда действующий чемпион мира Финляндия победила со счетом 2:1, но на двух предыдущих чемпионатах мира сильнее была Германия (2018 - 3:2 ОТ, 2019 - 4:2).