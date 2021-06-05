Новости Эстонии
05.06.2021, 17:04

Кая Каллас хотела бы видеть Юри Ратаса в правительстве. Танель Кийк не считает этот шаг необходимым

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Grete Põlluste
Kaja Kallas märkis 4. juunil aset leidnud Reformierakonna üldkogul, et ootab Jüri Ratast valitsuskabinetti.
Kaja Kallas märkis 4. juunil aset leidnud Reformierakonna üldkogul, et ootab Jüri Ratast valitsuskabinetti.
Kollaaž.
Вчера вечером в интервью "Актуальной камере" премьер-министр Кая Каллас выдвинула идею о том, что лидер Центристской партии Юри Ратас мог бы войти в правительственный кабинет. Однако министр здоровья и труда Танелт Кийк не считает этот шаг необходимым.

В интервью ”Актуальной камере” Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что в кабинете министров между партиями реформистов и центристов сложилась очень хорошая атмосфера. Единственным спорным моментом был тот факт, что лидер Центристской партии Юри Ратас не является членом кабинета министров.

”Одна из проблем заключается в том, что лидер Центристской партии не входит в состав правительства. Я, конечно, хотела бы предложить ему стать членом кабинета министров, так было бы проще”, — сказала Каллас.

А что думают об этом в Центристской партии?

К сожалению, связаться с самим Юри Ратасом по телефону не удалось. По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, который также входит в Центристскую партию, Юри Ратас и на нынешнем посту спикера Рийгикогу вносит значительный вклад в работу правительства, которое состоит из центристов и реформистов.

”Нельзя с уверенностью сказать, что [кабинет министров — ред.] не может функционировать без лидера Центристской партии”, — заявил Кийк. ”Скорее, теперь следует исходить из того, что председатель Центристской партии является спикером Рийгикогу и таким образом вносит свой вклад в работу правительства. До сих пор Юри Ратас делал это очень успешно”.

Кийк отметил, что ситуация, когда лидер коалиционной партии не является членом кабинета министров, не является курьезом.

”Например, в правительство Сийма Калласа не входил тогдашний лидер Центристской партии Эдгар Сависаар”, — сказал Кийк, приводя, кроме прочего, примеры из партии Isamaa в отношении как Марта Лаара, так и Хелира Вальдора Сеэдера. ”Различные варианты и способы рассматривались и раньше, в этом нет ничего странного. Скорее, это означает создание очень четких механизмов управления и рабочих форматов с участием лидеров, министров, политических групп и так далее”.

Министр здоровья и труда также добавил, что, поскольку Центристская партия не является партией премьер-министра, для лидера партии нет необходимости занимать какие-либо должности в кабинете министров.

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