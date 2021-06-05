Кая Каллас хотела бы видеть Юри Ратаса в правительстве. Танель Кийк не считает этот шаг необходимым

В интервью ”Актуальной камере” Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что в кабинете министров между партиями реформистов и центристов сложилась очень хорошая атмосфера. Единственным спорным моментом был тот факт, что лидер Центристской партии Юри Ратас не является членом кабинета министров.

”Одна из проблем заключается в том, что лидер Центристской партии не входит в состав правительства. Я, конечно, хотела бы предложить ему стать членом кабинета министров, так было бы проще”, — сказала Каллас.

А что думают об этом в Центристской партии?

К сожалению, связаться с самим Юри Ратасом по телефону не удалось. По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, который также входит в Центристскую партию, Юри Ратас и на нынешнем посту спикера Рийгикогу вносит значительный вклад в работу правительства, которое состоит из центристов и реформистов.

”Нельзя с уверенностью сказать, что [кабинет министров — ред.] не может функционировать без лидера Центристской партии”, — заявил Кийк. ”Скорее, теперь следует исходить из того, что председатель Центристской партии является спикером Рийгикогу и таким образом вносит свой вклад в работу правительства. До сих пор Юри Ратас делал это очень успешно”.

Кийк отметил, что ситуация, когда лидер коалиционной партии не является членом кабинета министров, не является курьезом.

”Например, в правительство Сийма Калласа не входил тогдашний лидер Центристской партии Эдгар Сависаар”, — сказал Кийк, приводя, кроме прочего, примеры из партии Isamaa в отношении как Марта Лаара, так и Хелира Вальдора Сеэдера. ”Различные варианты и способы рассматривались и раньше, в этом нет ничего странного. Скорее, это означает создание очень четких механизмов управления и рабочих форматов с участием лидеров, министров, политических групп и так далее”.

Министр здоровья и труда также добавил, что, поскольку Центристская партия не является партией премьер-министра, для лидера партии нет необходимости занимать какие-либо должности в кабинете министров.