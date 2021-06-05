ВИДЕО: Сборная России вырвала победу в конце матча с пенальти

Поединок прошел с большим преимуществом россиян (соотношение ударов 13-2), но добиться успеха она смогла лишь один раз. Судьбу встречи решил вышедший на замену во втором тайме Александр Соболев. Нападающий московского "Спартака" реализовал на 84-й минуте пенальти.

Генеральную репетицию перед чемпионатом Европы сборная России провела в следующем составе: Шунин, Караваев (Марио Фернандес, 72), Джикия, Семенов, Жирков (Миранчук, 78), Зобнин, Баринов (Дивеев, 50), Оздоев, Головин (Мостовой, 62), Ионов (Кузяев, 46), Дзюба (Соболев, 58).

В стартовом матче Евро-2020 сборная России сразится в Санкт-Петербурге с бронзовым призером чемпионата мира Бельгией (12 июня). Помимо поединка с бельгийцами, россияне также сыграют в групповом турнире с Финляндией (16 июня Санкт-Петербург) и Данией (Копенгаген 21 июня).

Напрямую в 1/8 финала выйдут две лучшие команды. Шанс продолжить борьбу в плей-офф получат и четыре команды с наилучшими показателями, занявшие третьи места в своих группах.