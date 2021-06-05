05.06.2021, 16:55
СЕГОДНЯ: Как проведет генеральную репетицию сборная России?
Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS
В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная России сыграет в Москве заключительный контрольный матч с Болгарией (начало в 18:00).
Поединок с Болгарией - второй контрольный матч для российской команды. 1 июня подопечные Станислава Черчечова сыграли в гостях вничью с другим участником Евро-2020 Польшей - 1:1. Не попавшие на чемпионат Европы болгары в тот же день встречались на нейтральном поле со Словакией. Этот поединок также завершился вничью - 1:1.
В стартовом матче Евро-2020 сборная России сразится в Санкт-Петербурге с бронзовым призером чемпионата мира Бельгией (12 июня). Помимо матча с бельгийцами, россияне также сыграют в групповом турнире с Финляндией (16 июня Санкт-Петербург) и Данией (Копенгаген 21 июня).