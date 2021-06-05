СЕГОДНЯ: Как проведет генеральную репетицию сборная России?

Поединок с Болгарией - второй контрольный матч для российской команды. 1 июня подопечные Станислава Черчечова сыграли в гостях вничью с другим участником Евро-2020 Польшей - 1:1. Не попавшие на чемпионат Европы болгары в тот же день встречались на нейтральном поле со Словакией. Этот поединок также завершился вничью - 1:1.