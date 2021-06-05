Вакцину от ВИЧ не изобрели и спустя 40 лет. Почему?

40 лет назад, 5 июня 1981 года, Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). СПИД является конечной стадией ВИЧ-инфекции — заболевания, вызываемого вирусом иммунного дефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной системы. ВИЧ уже унес более 33 миллионов жизней. По данным ВОЗ, в конце 2019 года в мире насчитывалось 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ, пишет Deutsche Welle.

Многие до сих пор ошибочно считают, что им болеют только представители сексуальных меньшинств и наркозависимые. Между тем уже давно установлено, что ВИЧ передается при незащищенном половом акте, переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку.

Несмотря на то, что с момента обнаружения этого заболевания прошло уже сорок лет, вакцины против ВИЧ до сих пор нет. Почему? Ответ прост: вирус иммунодефицита человека — хамелеон среди всех других вирусов, он постоянно изменяется, мутирует, что сводит на нет все попытки ученых создать вакцину от ВИЧ.

Как выглядит вирус иммунодефицита человека

Вирус иммунодефицита человека имеет сложную трехмерную структуру поверхности, при этом половина ее покрыта сахарной оболочкой, гликолизирована, как говорят ученые. Именно гликолизированные поверхности блокируют действие вакцины.

Если бы ВИЧ вел себя так, как остальные вирусы, это бы существенно облегчило задачу разработчикам вакцины. Но вирус иммунодефицита человека постоянно и очень быстро меняет свою оболочку. Чтобы одержать победу над этим вирусом, иммунная система должна его распознать, но его быстрые мутации ведут к том, что иммунитет не видит в нем опасности.

Вирус иммунодефицита человека принадлежит к группе ретровирусов. Они обладают способностью сохранять свой ДНК-геном в клетке человека. Ученые уже многие годы пытаются понять, как размножаются ретровирусы, чтобы разработать стратегию борьбы с ними. Но пока безрезультатно.

Какие вакцины разрабатываются против ВИЧ