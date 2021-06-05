ФОТО и ВИДЕО: Уверенно лидировавший Тянак снова прервал ралли из-за аварии

Случилось это на СУ12. Тянак к этому времени уверенно лидировал на острове Сардиния, опережая ближайшего преследователя Себастьена Ожье ("Тойота") на 40 секунд.

Тянак на втором этапе подряд прерывает ралли. Две недели назад в Португалии он также потерял лидерство из-за поломки подвески.

После досрочного схода Тянака на первое место поднялся француз Ожье, опережающий испанца Дани Сордо ("Хендай") на 17 секунд.

Ралли Италии (12/20):