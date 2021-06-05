ФОТО | Пандемия закончилась? Пассажир Elron возмутился переполненным поездом из Таллинна в Тарту

"Отправляю фотографии сегодняшнего переполненного поезда Таллинн-Тарту. Около десятка пассажиров стояли в коридоре между двумя вагонами, откуда контролер их неоднократно выгонял — якобы там нельзя стоять во время движения поезда. В других местах на одном квадратном метре стояло по четыре человека. Я узнал, должны ли люди, сидящие на полу, тоже покупать билет. На что мне ответили, что, конечно же, должны”, — рассказал читатель.