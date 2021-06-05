Новости Эстонии
05.06.2021, 14:54

ФОТО | Пандемия закончилась? Пассажир Elron возмутился переполненным поездом из Таллинна в Тарту

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Lugeja foto
Читатель Delfi прислал фото, сделанное вчера в поезде Elron, следовавшим из Таллинна в Тарту. По его словам, людей было так много, что приходилось стоять вплотную друг к другу. Маску, которая совсем недавно была обязательной, использовали всего несколько пассажиров переполненного поезда.

"Отправляю фотографии сегодняшнего переполненного поезда Таллинн-Тарту. Около десятка пассажиров стояли в коридоре между двумя вагонами, откуда контролер их неоднократно выгонял — якобы там нельзя стоять во время движения поезда. В других местах на одном квадратном метре стояло по четыре человека. Я узнал, должны ли люди, сидящие на полу, тоже покупать билет. На что мне ответили, что, конечно же, должны”, — рассказал читатель.

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