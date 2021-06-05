ФОТО | Тысячи таллинцев отдыхают на популярных летних террасах. В ресторанах не хватает свободных мест

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Благодаря установившейся теплой погоде многие жители столицы стали больше времени проводить на улице. Например, вчера вечером во многих барах и ресторанах Таллинна яблоку негде было упасть. На некоторых открытых террасах места расходились как горячие пирожки. Самыми популярными местами стали заведения в районах Теллискиви и Ноблесснер.