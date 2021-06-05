Урмас Рейнсалу: Финляндия, конечно, нам друг, но о нашем народе должно позаботиться эстонское правительство(19)
Финляндия уже четыре месяца держит закрытой границу для рабочих-мигрантов из Эстонии. Начиная со следующей недели для жителей нашей страны, прибывающих в Финляндию на самолете, будет действовать непонятное с точки зрения здравоохранения исключение. Во время прошлогоднего коронакризиса граница была закрыта два месяца.
Непосредственно перед решением Финляндии закрыть границу для рабочих-мигрантов Эстония предприняла следующие шаги: во-первых, ввела правило, согласно которому рабочие-мигранты из Финляндии могли беспрепятственно въезжать в страну, а во-вторых, предложила Финляндии создать общую комиссию, чтобы обсуждать ограничения и пытаться найти решения этой проблемы.
Первая встреча была уже на следующий день, когда я по телефону договорился с министром иностранных дел Финляндии о сотрудничестве.
На самом деле меня удивляет вялость эстонского правительства в отстаивании интересов эстонского народа. Как пишут в СМИ, премьер-министр только вчера встретилась с послом Финляндии и заявила, что у ограничений уже нет основания.
А что мы тогда делали все четыре месяца?
В отличие от прошлого года, когда под давлением Финляндии мы в одностороннем порядке оставили границу открытой для финских рабочих, в апреле этого года новое правительство Эстонии отменило это исключение для свободного передвижения. Тогда я предсказал, что это не будет хорошим дипломатическим шагом в ситуации, когда мы хотим получить подобное исключение для себя, но вводим ограничения для финнов.
Вместе с рядом членов Рийгикогу я подал тогда обращение в парламент Финляндии с просьбой открыть границу для трудовой миграции. Причина была в том, что это могло возмутить Финляндию. Это было за три месяца до смены правительства.
Во-вторых, на переговорах нужно искать творческие решения. Я сам рекомендовал государству дать Финляндии гарантию, что мы проведем вакцинацию всех рабочих-мигрантов (которые захотят это сделать) для того, чтобы им позволили въехать в страну. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, 65% из опрошенных 350 000 человек были согласны пройти вакцинацию с целью защиты от вируса.
Вакцинация на борту судов была бы хорошим вариантом. Человек мог бы получить первую дозу вакцины на борту парома, возвращаясь из Финляндии, а через шесть недель тогда вторую дозу. Глава Tallink Пааво Ныгене также предлагал правительству проводить вакцинацию на пассажирских паромах. К сожалению, правительство отклонило это предложение. Я считаю, что Финляндии было бы сложнее отстоять эту идею.
Таким образом, мы находимся в ситуации, когда 20 000 жителей Эстонии на протяжении четырех месяцев в той или иной мере находятся в ловушке по другую сторону Финского залива: они не видели в течение четырех месяцев свои семьи или же у них не было все это время возможности работать. А теперь у людей уже возникает проблема с налоговым резидентством. Я надеюсь, что по крайней мере в этих вопросах Эстония сможет найти совместно с Финляндией найти человечное решение в этой форс-мажорной ситуации.
В заключение, Финляндия - хороший друг, но ни одно другое правительство в мире не будет отстаивать интересы нашего народа вместо эстонских властей. Норвегия и Швеция смогли договориться с Финляндией, чтобы у жителей приграничных территорий было право свободно перемещаться туда и обратно через границу на работу и домой.
Почему такого же статуса не смогло добиться эстонское правительство? Я считаю, что причина в том, что они не решались активно вести переговоры. Премьер-министр вызвала посла Финляндии ПОСЛЕ решения правительства Финляндии. Было бы разумно сделать это ДО принятия решения.