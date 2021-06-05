Урмас Рейнсалу: Финляндия, конечно, нам друг, но о нашем народе должно позаботиться эстонское правительство

Финляндия уже четыре месяца держит закрытой границу для рабочих-мигрантов из Эстонии. Начиная со следующей недели для жителей нашей страны, прибывающих в Финляндию на самолете, будет действовать непонятное с точки зрения здравоохранения исключение. Во время прошлогоднего коронакризиса граница была закрыта два месяца.

Непосредственно перед решением Финляндии закрыть границу для рабочих-мигрантов Эстония предприняла следующие шаги: во-первых, ввела правило, согласно которому рабочие-мигранты из Финляндии могли беспрепятственно въезжать в страну, а во-вторых, предложила Финляндии создать общую комиссию, чтобы обсуждать ограничения и пытаться найти решения этой проблемы.

Первая встреча была уже на следующий день, когда я по телефону договорился с министром иностранных дел Финляндии о сотрудничестве.

На самом деле меня удивляет вялость эстонского правительства в отстаивании интересов эстонского народа. Как пишут в СМИ, премьер-министр только вчера встретилась с послом Финляндии и заявила, что у ограничений уже нет основания.

А что мы тогда делали все четыре месяца?

В отличие от прошлого года, когда под давлением Финляндии мы в одностороннем порядке оставили границу открытой для финских рабочих, в апреле этого года новое правительство Эстонии отменило это исключение для свободного передвижения. Тогда я предсказал, что это не будет хорошим дипломатическим шагом в ситуации, когда мы хотим получить подобное исключение для себя, но вводим ограничения для финнов.

Вместе с рядом членов Рийгикогу я подал тогда обращение в парламент Финляндии с просьбой открыть границу для трудовой миграции. Причина была в том, что это могло возмутить Финляндию. Это было за три месяца до смены правительства.