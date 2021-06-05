Миллиардер Дерипаска: у Путина есть карт-бланш на управление Россией до 2030 года

Как пишет портал телеканала "Дождь", по словам Дерипаски, санкционное давление будет продолжаться еще два-три года. "Помните вот это: „кто победит, холодильник или телевизор в России?" Президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года", — сказал бизнесмен.

Миллиардер утверждает, что Запад считает Россию изгоем. "Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем", — сказал он.

Дерипаска назвал "страшными" и "эффективными" западные санкции против бизнеса: "Они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал, и те предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы".

Накануне Дерипаска во время выступления на ПМЭФ предсказал 10 лет стабильности в России. "Оппозиция попыталась консолидироваться. <…> Но надо признать свершившийся факт — она попыталась, вышла вперед, самоподорвала себя, сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе, можно заняться делом", — заявил он.

Forbes оценивает состояние Дерипаски в 3,8 миллиарда долларов, он занимает 37 место в списке богатейших бизнесменов России.