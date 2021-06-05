05.06.2021, 12:40
Delfi на ПМЭФ | Виталий Мутко: в Эстонии хорошие спортсмены, удачи вам!(1)
Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко на международном экономическом форуме в Петербурге сказал корреспонденту RusDelfi, что хорошо оценивает взаимные отношения Эстонии и России на спортивном уровне.
Как поясняет Мутко, по многим видам спорта россияне тренируются в Эстонии.
“У вас спортсмены хорошие. Я считаю, что в спорте вообще не должно быть политики. Поэтому я могу эстонским ребятам пожелать только удачи. Так что — вам удачи!”
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