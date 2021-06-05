Путин призвал смириться с тем, что ”Россия есть, была и будет”

По его словам, ”не мы загнали” отношения Москвы и Вашингтона в то состояние, в котором они находятся — Россия не предпринимала враждебные шаги первой и не наносила ущерба межгосударственному взаимодействию. В связи с этим президент напомнил, что американская сторона первой ввела санкции и продолжает это делать ”по поводу и без”.

”Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль”, — сказал Путин.

Ранее глава государства выражал мнение, что Соединенные Штаты твердым шагом идут по пути Советского Союза, допуская типичные для ”империй” ошибки.

По его словам, уверенные в своем могуществе державы создают для себя проблемы, считая, что всегда смогут их решить. Однако наступает момент, когда с такими проблемами ”уже не справиться”.