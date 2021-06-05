ВИДЕО | Министр окружающей среды Эстонии пришел на помощь рыбе Чудского озера

”Цель сегодняшней нашей поездки — протралить участок озера, то есть выловить рыболовные сети, затерянные в глубинах Чудского озера. Чудское озеро является самым большим трансграничным озером в Европе и одним из лучших рыболовных озер в мире”, — сказал министр.

”Мы восстанавливаем полуестественные сообщества, болота и болотные леса Эстонии, а также районы добычи полезных ископаемых и внутренние водоемы. Если водоем пересекает государственные границы, то защитить его экологическую систему можно только в тесном сотрудничестве с соседними странами”, — добавил он.

Осенью этого года в Эстонии пройдет международное заседание по сотрудничеству в рамках Водной конвенции, в котором примут участие министры и другие высокопоставленные гости из многих стран мира. Целью этого заседания является повышение эффективности международного сотрудничества в области защиты трансграничных водоемов, усиление поддержки рационального управления общими водными ресурсами, достижение целей устойчивого развития, предотвращение конфликтов и содействие миру и региональной интеграции.

Во Всемирный день окружающей среды Мёльдер благодарит всех научных сотрудников, руководителей проектов, волонтеров и всех, кто своими знаниями, умениями в свое свободное время помогает сохранять чистоту трансграничных водоемов.

”Чем больше вокруг нас экосистем, богатых различными видами животных и растений, тем шире выбор продуктов питания на нашем столе, тем больше у нас природных ресурсов, тем чище воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем”, — отметил министр.

С нынешнего Всемирного дня окружающей среды начинается десятилетие восстановления экосистем, старт которому даст ООН.

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня с 1974 года. День был учрежден для привлечения внимания правительств, деловых структур и гражданского общества к насущным экологическим проблемам.