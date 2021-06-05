За сутки в Эстонии выявлено 63 случая заражения коронавирусом, на лечении находятся 100 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 32 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 18 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 9, в Рапламаа - 6, Тартумаа - 5, Пярнумаа - 4, Пылвамаа - 3, Вырумаа - 2, Валгамаа и Ляэнемаа - 1. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 118,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,8%.

По состоянию на утро 4 июня в больницах находится 100 пациентов с COVID-19. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего шесть. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 77 человек (77%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 260 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 11 642 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 495 644 людям, курс вакцинации завершен у 290 769 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,3 %. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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