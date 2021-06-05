ФОТО и ВИДЕО | Этой ночью в Таллинне ограбили заправку K Circle: преступники напали на сотрудника и забрали все наличные из кассы(67)
”Незадолго до полуночи в Центр тревоги поступило сообщение о том, что три человека зашли на заправочную станцию на улице Кивимурру в Таллинне, напали на дежурного, уложили его на пол и забрали из кассы 90 евро наличными”, — сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
По его словам, после инцидента люди скрылись. ”На сообщение сразу же отреагировали несколько патрулей полиции, в том числе сотрудники со служебной собакой, но, к сожалению, описанных людей не удалось поймать”, — сказал Кейск.
Для выяснения деталей происшествия полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого были опрошены как сотрудники заправки, так и другие люди. Кроме того, будут исследованы записи камер наблюдения с заправки и других зданий, расположенных поблизости.