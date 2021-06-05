Владелец ломбарда: даже мне было тяжело получить жилищный кредит от банка. Им не понравилось, что я работаю в этой сфере

Владелица ломбарда Luutar Любовь-Лууле Эммар вместе со своим мужем Тармо Калдая уже 15 лет пытаются изменить репутацию ломбардов в Эстонии.

За это время они открыли 18 представительств по всей стране. Но их ломбарды расположены в приличных районах, а окна не защищены решеткой, как обычно принято думать.

С самого начала идея Эммар и Калдая заключалась в том, что офис ломбарда должен обязательно выглядеть презентабельно. ”Конечно, было бы дешевле открыть магазин с решеткой у кассы и небольшим окошком, но это не для нас”, — добавила Эммар. Поэтому они открывают свои ломбарды в красивых, легкодоступных местах — например, в торговых центрах.

В базе данных более 50 000 человек

Несмотря на то, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса они были вынуждены закрыть семь офисов, в этом году все магазины удалось сохранить по большей части за счет предлагаемой услуги залога. Если в 2020 году компания заключила на 800 договоров залога меньше, чем обычно, то в этом году такого резкого снижения не наблюдалось.

В настоящее время база данных сети ломбардов Luutari насчитывает более 50 000 человек. Любовь-Лууле Эммар опровергает широко распространенный миф, что клиенты ломбардов — люди, представляющие опасность для общества, или попавшие в долговую яму. ”Наши клиенты представляют все слои эстонского общества. Это совершенно обычные люди, которых можно встретить в аптеке, библиотеке, продуктовом магазине”, — говорит она.

Скептическое отношение банков

Хотя компания Luutar пытается улучшить имидж ломбардов в обществе, банки негативно относятся к клиентам фирмы. ”Если залог закрыт и нет никаких других обязательств, то я не вижу причин, по которым это должно каким-либо образом влиять на кредитную историю человека”, — считает Эммар.

По ее словам, не все сделки являются залоговыми, часто люди приносят из дома вещи, которые им уже не нужны. ”Если есть платеж от Luutar OÜ, это совсем не означает, что человек взял ссуду”, — добавляет она.