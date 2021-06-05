Владелец ломбарда: даже мне было тяжело получить жилищный кредит от банка. Им не понравилось, что я работаю в этой сфере
Владелица ломбарда Luutar Любовь-Лууле Эммар вместе со своим мужем Тармо Калдая уже 15 лет пытаются изменить репутацию ломбардов в Эстонии.
За это время они открыли 18 представительств по всей стране. Но их ломбарды расположены в приличных районах, а окна не защищены решеткой, как обычно принято думать.
С самого начала идея Эммар и Калдая заключалась в том, что офис ломбарда должен обязательно выглядеть презентабельно. ”Конечно, было бы дешевле открыть магазин с решеткой у кассы и небольшим окошком, но это не для нас”, — добавила Эммар. Поэтому они открывают свои ломбарды в красивых, легкодоступных местах — например, в торговых центрах.
В базе данных более 50 000 человек
Несмотря на то, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса они были вынуждены закрыть семь офисов, в этом году все магазины удалось сохранить по большей части за счет предлагаемой услуги залога. Если в 2020 году компания заключила на 800 договоров залога меньше, чем обычно, то в этом году такого резкого снижения не наблюдалось.
В настоящее время база данных сети ломбардов Luutari насчитывает более 50 000 человек. Любовь-Лууле Эммар опровергает широко распространенный миф, что клиенты ломбардов — люди, представляющие опасность для общества, или попавшие в долговую яму. ”Наши клиенты представляют все слои эстонского общества. Это совершенно обычные люди, которых можно встретить в аптеке, библиотеке, продуктовом магазине”, — говорит она.
Скептическое отношение банков
Хотя компания Luutar пытается улучшить имидж ломбардов в обществе, банки негативно относятся к клиентам фирмы. ”Если залог закрыт и нет никаких других обязательств, то я не вижу причин, по которым это должно каким-либо образом влиять на кредитную историю человека”, — считает Эммар.
По ее словам, не все сделки являются залоговыми, часто люди приносят из дома вещи, которые им уже не нужны. ”Если есть платеж от Luutar OÜ, это совсем не означает, что человек взял ссуду”, — добавляет она.
Однако Эммар сама столкнулась с негативным отношением банка. Хотя она является основателем Luutar и руководителем компании, ей самой было довольно сложно получить жилищный кредит. ”Банк просто видит, что зарплата поступает из ломбарда, а эта сфера деятельности им не подходит”, — рассказывает Эммар. Но по сути компания ничем не отличается от любой другой фирмы: у людей есть работа, налоги исправно платятся.
Украденные вещи
В своей деятельности ломбард опирается на Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, поэтому сотрудники Luutar обязаны проверять принимаемые вещи. ”Если мы получили информацию о том, что полиция ищет определенный товар, мы ее точно не примем”. Любой, кто пытался принести им украденную вещи, знает, что этого больше делать не стоит.
”После этого будет ускоренное производство, штрафные санкции, вытекающие из договора залога, и другие расходы”. Такими образом в ломбарде пытаются избавиться от репутации места, куда приносят исключительно украденные вещи.
Эммар отмечает, что люди чаще сдают вещи в начале месяца. "В конце месяца мы больше отдаем денег, чем получаем", — добавляет она.
На вопрос, начала бы Эммар заниматься ломбардом, если бы можно было повернуть время вспять, она отвечает отрицательно. По ее словам, в этом виде бизнеса приходится жертвовать слишком многим, и тяжелые времена могут обернуться большими потерями. Эммар признается, что за всю историю компании таких моментов было три — когда происходили ограбления. ”Но в целом радости больше", — говорит она.
Какие товары приносят в ломбард?
”Основное внимание уделяется драгоценным металлам, таким как золото и серебро”, — рассказывает Эммар. Часто приносят также велосипеды и различную технику — телефоны, фотоаппараты, компьютеры. Все, что касается возможности сделки, обеспеченной залогом, будет принято. Конечно, вещи должны быть современными — если кто-то принесет старую Nokia 3310, ее не примут.
Эммар постоянно подчеркивает инновативный подход в работе ломбарда. Например, у них есть интернет-магазин, где фотографии товара совсем не отличаются от интернет-магазинов других фирм. Клиенты могут продлить свой договор онлайн. ”Поскольку многие из наших клиентов работают за границей, они часто хотят продлить договор, но у них нет возможности прийти в магазин. Поэтому мы решили пойти им навстречу. Все наши решения исходят из потребностей людей".