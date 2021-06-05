В Тартуском центре вакцинации сделали в первый месяц свыше 26 000 прививок

По словам заведующего лечебной частью Клиники Тартуского университета доктора Андреса Котсара, в центре вакцинации делается за день в среднем 1000 прививок. ”Группа по вакцинации может делать до 1700 прививок в день, и в некоторые дни этот максимум почти достигался”. Он подчеркивает, что чаще всего для вакцинации от COVID-19 использовали вакцину Pfizer/BioNTech, и в последнее время значительно выросла также доля вакцины Janssen COVID-19.

Интерес людей к вакцинации в Тартуском уезде был высокий, и д-р Котсар призывает еще невакцинированных людей обязательно сделать прививку в период летних отпусков. ”Только так мы можем надеяться, что осенью пандемия не вспыхнет вновь в таких масштабах, как сейчас”, — был полон оптимизма Андрес Котсар.

Мэр Урмас Клаас порадовался, что работа Тартуского центра вакцинации пошла так гладко. ”Благодарю всех участников, в том числе медиков клиники и скорой помощи. Но особенно хочу выделить добровольцев центра вакцинации, которые нашли время и возможность, чтобы внести свой вклад. Будем надеяться, что осенью сможем продолжить повседневную жизнь без ограничений. Однако это зависит, прежде всего, от вакцинации”, — добавил мэр.

В ближайшие дни всем тартусцам поступят в почтовые ящики информационные листы, знакомящие с возможностью вакцинации в Тартуском центре вакцинации и напоминающие о ее важности.

В Тартуский центр вакцинации свободные времена приема добавляются в текущем порядке. С 8 июня появится возможность также выбрать вакцину Moderna COVID-19. Для вакцинации требуется забронировать время через государственную дигирегистратуру, где в графе ”Услуга” в открывающемся меню следует выбирать подходящую вакцину. Вместе с этим работает телефон центра предварительной регистрации клиники 731 7200 и государственный инфотелефон 1247.

Тартуский центр вакцинации находится в здании спорта A. Le Coq Sport по адресу Ихасте теэ, 7.

Ответы на часто задаваемые вопросы по теме вакцинации от COVID-19 можно найти на сайте клиники www.kliinikum.ee/vaktsineerimine