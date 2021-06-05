ФОТО и ВИДЕО: Что Киркоров делал на тренировке сборной России?

Король эстрады пообщался с футболистами, а затем уроженец Болгарии решил пробить пенальти в ворота, которые защищал Артем Дзюба. 54-летний певец тщательно готовился к удару, но форвард "Зенита" легко поймал мяч. "Пенальти вам надо бы потренировать", - заметил Дзюба в "Инстаграме". Киркоров будет исполнять гимн России перед игрой с Болгарией.

Поединок с Болгарией - второй контрольный матч за последнее время для российской команды . 1 июня подопечные Станислава Черчечова сыграли в гостях вничью с другим участником Евро-2020 Польшей - 1:1. Не попавшие на чемпионат Европы болгары в тот же день встречались на нейтральном поле со Словакией. Этот поединок также завершился вничью - 1:1.

В стартовом матче Евро-2020 сборная России сразится в Санкт-Петербурге с бронзовым призером чемпионата мира Бельгией (12 июня). Помимо матча с бельгийцами, россияне также сыграют в групповом турнире с Финляндией (16 июня Санкт-Петербург) и Данией (Копенгаген 21 июня).