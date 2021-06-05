ФОТО: Осужденный за незаконное пересечение границы Эстонии Дацик похудел на 48 кило

"Нет ничего невозможного. Ни для меня, ни для тебя, вообще ни для кого. Трудно многое, да что там, почти все в жизни трудно. Но "невозможно" — это бессмысленное слово. Опасная, ложная идея. Минус 48 кг. И это не предел", — написал Дацик.



После освобождения из мест лишения свободы Дацик провел в феврале шоу-бой против камерунца Тайсона Дижона. Этот поединок вызвал гораздо больший интерес в СМИ, чем главный бой вечера россиянина Федора Чудинова и малавийца Айзека Чилембы.

Выкинув Дижона за пределы ринга, Дацик вскоре анонсировал бой со скандальным бойцом ММА Александром Емельяненко (28-8). "Закодирую тебя от водки", - пообещал Дацик. Но Емельяненко практически сразу отклонил это предложение. Тогда Дацик пообещал выплатить сопернику в качестве гонорара 5 млн рублей (примерно 55 000 евро). В ответ Емельяненко согласился подраться с Дациком за 25 млн рублей, хотя его стандартная ставка за бой, если верить российским СМИ, составляет 10 млн рублей.