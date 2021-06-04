Чиновник: вакцина от коронавируса привела в Эстонии к двум доказанным случаям смерти. Все остальное — вымысел.

Как рассказала Delfi начальник бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майа Уускюла, еженедельно департамент регистрирует после прививок от COVID-19 тысячи случаев побочного эффекта — как легкие, так и более тяжелые.

Но что бы там ни говорили в социальных сетях о многочисленных "аноннимных" летальных исходах после вакцинации, в Эстонии доказанными являются два приведенных выше случая.

"Известен связанный с вакциной случай со спасателем, у которого возникла тромбоцитопения, которую в тот момент не связывали с вакциной от коронавируса. Таких случаев (тромбоза — ред.) тогда было мало и не было точно известно, как их лечить. Это первый случай, который, по нашей оценке, связан с вакциной", — пояснила Уускюла.

"Второй случай — когда пожилой женщине стало очень плохо. У нее были тошнота и рвота, она потеряла сознание. Теряя сознание, она упала настолько неудачно, что получила травму, от которой наступила смерть", — добавила она.

По мнению специалиста, в Эстонии можно было бы создать специальный фонд, чтобы пострадавшие от побочного эффекта при вакцинации семьи получали поддержку.

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