Чиновник: вакцина от коронавируса привела в Эстонии к двум доказанным случаям смерти. Все остальное — вымысел.(12)
Как рассказала Delfi начальник бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майа Уускюла, еженедельно департамент регистрирует после прививок от COVID-19 тысячи случаев побочного эффекта — как легкие, так и более тяжелые.
Но что бы там ни говорили в социальных сетях о многочисленных "аноннимных" летальных исходах после вакцинации, в Эстонии доказанными являются два приведенных выше случая.
"Известен связанный с вакциной случай со спасателем, у которого возникла тромбоцитопения, которую в тот момент не связывали с вакциной от коронавируса. Таких случаев (тромбоза — ред.) тогда было мало и не было точно известно, как их лечить. Это первый случай, который, по нашей оценке, связан с вакциной", — пояснила Уускюла.
"Второй случай — когда пожилой женщине стало очень плохо. У нее были тошнота и рвота, она потеряла сознание. Теряя сознание, она упала настолько неудачно, что получила травму, от которой наступила смерть", — добавила она.
По мнению специалиста, в Эстонии можно было бы создать специальный фонд, чтобы пострадавшие от побочного эффекта при вакцинации семьи получали поддержку.
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