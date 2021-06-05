ВИДЕО: Контавейт проиграла чемпионке "Ролан Гаррос" в Париже

В первой партии - она продолжалась 56 минут - Контавейт была впереди - 4:2, но Швентек затем перехватила инициативу и выиграла три гейма подряд - 4:5. Дело дошло до тай-брейка, где у Анетт возникли проблемы с первой подачей, чем и воспользовалась соперница.

Во втором сете упорной борьбы не получилось. "Соперница очень сильно прибавила по ходу второй партии. После двух геймов в равной борьбе она начала играть еще лучше. Никакой катастрофы не произошло - не сказала бы, что играла слабо. Я удовлетворена, что сумела выйти в третий круг турнира", - так прокомментировала свое выступление на послематчевой пресс-конференции Контавейт.