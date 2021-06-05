05.06.2021, 18:45
Контавейт проиграла чемпионке "Ролан Гаррос" в Париже(2)
REUTERS
В третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Анетт Контавейт (WTA 31) проиграла прошлогодней победительницей турнира польке Иге Швентек (WTA 9) - 6:7, 0:6.
В первой партии - она продолжалась 56 минут - Контавейт была впереди - 4:2, но Швентек затем перехватила инициативу и выиграла три гейма подряд - 2:5. Дело дошло до тай-брейка, где у Анетт возникли проблемы с первой подачей, чем и воспользовалась соперница.
Во втором сете упорной борьбы не получилось. Швентек впервые сумела победить Контавейт. Счет личного противостояния теперь 2:1 в пользу эстонской теннисистки.