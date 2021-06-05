Контавейт проиграла чемпионке "Ролан Гаррос" в Париже

В первой партии - она продолжалась 56 минут - Контавейт была впереди - 4:2, но Швентек затем перехватила инициативу и выиграла три гейма подряд - 2:5. Дело дошло до тай-брейка, где у Анетт возникли проблемы с первой подачей, чем и воспользовалась соперница.