Путин поручил организовать в России платную вакцинацию для иностранцев

”В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности и санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране”, — сказал Путин.

Президент отметил, что с учетом эффективности российских вакцин спрос на них ”довольно высок” и бизнесмены из разных стран, в том числе руководители крупных компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Как пишет РБК, в начале мая глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев говорил, что власти города обсуждают с федеральным оперативным штабом возможность приема иностранных туристов, которые будут приезжать с целью вакцинироваться от COVID-19.

”Есть городское агентство медицинского туризма, которое много запросов получает, в том числе по вопросам вакцинирования”, — сказал тогда Корнеев.

В интервью РБК глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что российская вакцина от COVID-19 ”Спутник V” уже стала основой для ”вакцинного туризма” в Сан-Марино.

”Сан-Марино не побоялось политического давления, и сейчас к ним уже приезжают туристы из других стран на вакцинацию ”Спутником V”, — сказал Дмитриев.

На ПМЭФ Путин также призвал власти регионов и руководство компаний ”отработать вопросы вакцинации” прибывающих в Россию трудовых мигрантов.