Новости России
04.06.2021, 19:50

Путин поручил организовать в России платную вакцинацию для иностранцев

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epa
Мощности по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в России достаточно не только для того, чтобы обеспечить препаратами всех россиян, но и чтобы прививать всех приезжающих из других стран. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил президент России Владимир Путин.

”В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности и санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране”, — сказал Путин.

Президент отметил, что с учетом эффективности российских вакцин спрос на них ”довольно высок” и бизнесмены из разных стран, в том числе руководители крупных компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Как пишет РБК, в начале мая глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев говорил, что власти города обсуждают с федеральным оперативным штабом возможность приема иностранных туристов, которые будут приезжать с целью вакцинироваться от COVID-19.

”Есть городское агентство медицинского туризма, которое много запросов получает, в том числе по вопросам вакцинирования”, — сказал тогда Корнеев.
В интервью РБК глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что российская вакцина от COVID-19 ”Спутник V” уже стала основой для ”вакцинного туризма” в Сан-Марино.

”Сан-Марино не побоялось политического давления, и сейчас к ним уже приезжают туристы из других стран на вакцинацию ”Спутником V”, — сказал Дмитриев.

На ПМЭФ Путин также призвал власти регионов и руководство компаний ”отработать вопросы вакцинации” прибывающих в Россию трудовых мигрантов.

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