ВИДЕО: Сборная Канады - первый финалист чемпионата мира по хоккею

На предварительном этапе чемпионата мира соперники уже встречались между собой. Тогда победу одержали американцы - 5:1, но в полуфинале доминировала Канада.

В североамериканском дерби США вынуждены были догонять соперника. В концовке матча американцы, пытаясь сравнять счет, заменили вратаря на шестого полевого игрока, но Джастин Данфорт похоронил эти шансы, отправив в шайбу в пустые ворота.

На предварительном этапе молодая канадская команда потерпела в Риге 4 поражения, но в плей-офф она значительно прибавила и выносит соперников. Канада второй чемпионат мира подряд сыграет в финале. На предыдущем первенстве она проиграла поединок за золотые медали Финляндии

Второй финалист чемпионата мира определится в матче Финляндия - Германия (начало в 18:15). В рамках предварительного этапа финны победили в Риге со счетом 2:1, но на двух предыдущих чемпионатах мира победу праздновала Германия (2018 - 3:2 ОТ, 2019 - 4:2).

Поединок за бронзовые медали чемпионата мира и финал состоятся в Риге 6 июня.