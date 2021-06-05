Хоккей 2021
05.06.2021, 16:30

ВИДЕО: Сборная Канады - первый финалист чемпионата мира по хоккею

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AP
В Риге близится к завершению чемпионат мира по хоккею. Первым финалистом стала сборная Канады, победившая в полуфинале США - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

На предварительном этапе чемпионата мира соперники уже встречались между собой. Тогда победу одержали американцы - 5:1, но в полуфинале доминировала Канада.

В североамериканском дерби США вынуждены были догонять соперника. В концовке матча американцы, пытаясь сравнять счет, заменили вратаря на шестого полевого игрока, но Джастин Данфорт похоронил эти шансы, отправив в шайбу в пустые ворота.

На предварительном этапе молодая канадская команда потерпела в Риге 4 поражения, но в плей-офф она значительно прибавила и выносит соперников. Канада второй чемпионат мира подряд сыграет в финале. На предыдущем первенстве она проиграла поединок за золотые медали Финляндии

Второй финалист чемпионата мира определится в матче Финляндия - Германия (начало в 18:15). В рамках предварительного этапа финны победили в Риге со счетом 2:1, но на двух предыдущих чемпионатах мира победу праздновала Германия (2018 - 3:2 ОТ, 2019 - 4:2).

Поединок за бронзовые медали чемпионата мира и финал состоятся в Риге 6 июня.

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