СЕГОДНЯ: Полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею

Первыми на лед выйдут сборные США и Канады. На предварительном этапе соперники уже встречались между собой. Тогда победу одержали американцы - 5:1.

Второй финалист чемпионата мира определится в поединке Финляндия - Германия. В рамках предварительного этапа финны победили в Риге со счетом 2:1, но на двух предыдущих чемпионатах мира победу праздновала Германия (2018 - 3:2 ОТ, 2019 - 4:2).

Чемпионат мира - 1/2 финала

5 июня (суббота)

14:15 США - Канада

18:15 Финляндия - Германия

Поединок за бронзовые медали чемпионата мира и финал состоятся в Риге 6 июня.