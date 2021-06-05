05.06.2021, 15:00
Канада и США бьются за выход в финал чемпионата мира по хоккею(8)
AFP
В Риге близится к завершению чемпионат мира по хоккею. В первом полуфинале встречаются сборные США и Канады. Завершился первый период. Счет - 1:1.
На предварительном этапе чемпионата мира соперники уже встречались между собой. Тогда победу одержали американцы - 5:1.
Второй финалист чемпионата мира определится в поединке Финляндия - Германия. В рамках предварительного этапа финны победили в Риге со счетом 2:1, но на двух предыдущих чемпионатах мира победу праздновала Германия (2018 - 3:2 ОТ, 2019 - 4:2).
Чемпионат мира - 1/2 финала
5 июня (суббота)
14:15 США - Канада
18:15 Финляндия - Германия
Поединок за бронзовые медали чемпионата мира и финал состоятся в Риге 6 июня.