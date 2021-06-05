Канада и США бьются за выход в финал чемпионата мира по хоккею

На предварительном этапе чемпионата мира соперники уже встречались между собой. Тогда победу одержали американцы - 5:1.

Второй финалист чемпионата мира определится в поединке Финляндия - Германия. В рамках предварительного этапа финны победили в Риге со счетом 2:1, но на двух предыдущих чемпионатах мира победу праздновала Германия (2018 - 3:2 ОТ, 2019 - 4:2).