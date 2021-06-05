Неделя в Беларуси: вырос госдолг, но власть надеется на транши от России, созывается народное ополчение

Россия окажет помощь Беларуси, если будут новые санкции

МИД РФ: Россия будет защищать Беларусь и помогать ей, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска. "Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", — сказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По данным Международного валютного фонда только за годы правления Александра Лукашенко Москва потратила не менее 100 миллиардов долларов для Беларуси.

Объединение бывших силовиков ByPol собирает народное ополчение

Бывшие силовики записали видеообращение в котором обратились к белорусам, которые готовы бороться с режимом Лукашенко.

"Для восстановления законности и правопорядка, защиты суверенитета и независимости Беларуси ситуационно-аналитический центр готовит мобилизационный план "Перамога", в котором должен принять участие каждый патриот своей Родины. Речь о подпольном народном ополчении, которое будет формироваться по принципу постановки на воинский учет. После анонимной регистрации в чат-роботе, база данных которого хранится на защищенных серверах, каждый, зависимо от возможностей и навыков, займет место в организационно-штатной структуре плана "Перамога". Когда структура будет готова к выполнению поставленных задач для мирной передачи власти народу, все получат подробное мобилизационное предписание", — говорится в обращении инициативы ByPol".