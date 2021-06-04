Евросоюз закрыл с субботы свое воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси

”Совет решил усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси и ввести запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков”, — говорится в заявлении.

Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любому воздушному судну, эксплуатируемому белорусскими авиакомпаниями.

В заявлении Евросовета не указано, когда запрет вступает в силу. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что это произойдет уже в ночь на субботу, 5 июня.

DW напоминает, что такое решение связано с тем, что белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича. Бывший сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска блогером.